Karina Jelinek cantó "La Tonta" y Nacha la destrozó: "¡Qué suerte que te pagan!"

Aunque la modelo hizo su performance con un despliegue escenográfico y hasta remató la canción con un "lo dejo a tu criterio", frase que patentó hace años, no tuvo buenas devoluciones por parte del jurado. No obstante, se fue de la pista con 17 puntos, sin contar el voto secreto de Moria Casán.

Nacha Guevara fue la más lapidaria al decirle sin pelos en la lengua al escuchar la versión de La Tonta que hizo Karina Jelinek en el arranque de la semana del Cantando 2020: “No pegaste una nota, prácticamente. En casos así, que deberían ser más actuados, a veces uno preferiría que fuera como más hablado, a tiempo, y poner alguna notita donde se pueda. Porque cantar…no tenés oído ni para el ‘Arroz con leche’. Sos muy encantadora, lo diré siempre, pero con eso no alcanza”.

"Estoy aprendiendo”, trató de justificarse la participante, que no mostró dotes de canto y varios pasajes de La Tonta lo hizo más hablado que cantado. “Qué suerte que te pagan para aprender. Todos hemos tenido que pagar para aprender”, respondió, tajante, la jurado más picante del Cantando 2020, y la calificó con un cinco.

A su turno, Karina "La Princesita" fue más contemplativa. “Los cantantes que no tienen tan fuerte lo vocal tiene que potenciar la actitud. Karina tiene eso que es lindo de verla, tiene actitud y otras cosas. La técnica vocal es importante pero no lo es todo. Es lindo verte. Me gustó pero no me mató”. Su puntaje para el debut de Karina Jelinek: un seis.

Pepe Cibrián, por su parte, dijo: “Ella me pareció encantadora. Una mujer con una presencia, un juego con un sentido profundo del humor hacia sí misma”. Le dio seis puntos. De esta manera, obtuvo un total de 17 por su extraña versión de La Tonta.

Con el voto secreto, Moria Casán manifestó: “Sentí que estabas con una energía no rara, pero medio baja”. Tras vincular la actitud con la situación sentimental de Karina Jelinek, La One disparó: “Ahora, ¿tenés una novia?”. “Estoy soltera”, contestó la participante. “¿Te molesta que alguien diga que tenés algo o tu intromisión en la vida privada?”, continuó la ex conductora de Incorrectas.

“No me gusta que se hable de mi vida privada. Se metieron en mi vida y no me gustó. El momento en el que me sienta preparada para decir que estoy con alguien, lo voy a hacer”, sostuvo Karina, molesta porque hace unos días Yanina Latorre contó en "Los ángeles de la mañana" que la modelo estaba de novia con una amiga y amenazó con dar más detalles de la información que le habían pasado.

Esta noche, el Cantando 2020 comienza a cerrar su primera ronda y luego habrá eliminación. Que está vez caerá en manos de los jurados, quienes definirán cuál de los participantes sentenciados y que vayan al duelo (a uno de ellos lo salvará el público con su voto) abandona el programa después de una sola canción. ¿Estará Karina Jelinek en ese grupo? ¿Será la primera baja del Cantando 2020?