Karina Jelinek echó a su soñador del Cantando 2020

“Cris, la verdad no sabía cómo decirte y es una situación incómoda porque me caés súper bien. No me siento cómoda con la diferencia de voz. Quiero pedir a alguien que cante en mi mismo tono porque yo no canto y necesito a alguien que se amolde”, dijo Jelinek vía Whatsapp en el momento de comentarle a su compañero que lo bajaba.

Embed

“No es algo personal, no tengo nada en contra de vos, pero necesito sentirme segura. Me siento re mal y di mil vueltas”, agregó la modelo, que presentó a Manuel Victoria como su nuevo compañero, a través de un Instagram Live, para el certamen.