Acerca de una probable reconciliaci贸n con el Kun, manifest贸: "Ya una se da cuenta que no. Pero eso no cambia que se mantenga siempre un lindo recuerdo porque me parece que si estuviste muchos a帽os con alguien es porque habr谩n habido muchas cosas buenas que pudieron hacer que dos personas que viven tan lejos est茅n juntas tanto tiempo. Y eso es amor".

Catalina Dlugi, la conductora del programa, la interpel贸 acerca de un posible nuevo amor y la Princesita fue contundente al respecto: "Hoy no quiero, estoy dolida todav铆a. Siento que soy una persona que se merece a un buen hombre al lado, no a cualquiera. Uno puede reconocer que es de buena madera, trato de ser una buena compa帽era y eso es valioso. Uno se merece que lo hagan sentir bien".

Y concluy贸 respecto al Kun: "Me parece que una mujer, a una determinada edad, tiene amor propio. Vos pod茅s amar al otro, pero si te am谩s m谩s vos, ya no permit铆s ciertas cosas. Por eso digo que cierro la puerta con 茅l".

驴Qu茅 habr谩 pasado para que se mantenga el dolor?

