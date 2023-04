La amante del Tucu López rompió el silencio: "Estuvimos en..."

Adrián Pallarés agregó condimento y le dijo: “Pero hay testigo que los vieron a los besos. Unos besitos hubo”, a lo que Cané contestó: “No hablamos demasiado, solo estuvimos tomando unos tragos juntos en grupo”.

U4yKKPPc-34105381.mp4 La supuesta tercera en discordia del Tucu López y Sabrina Rojas

En cuanto a como fue el momento en que se conocieron expresó: “Él se puso con otro amigo donde yo estaba ubicada y así fue llevándose la conversación. No sabía quién era, hasta que la amiga con la que fui me dijo ‘es el Tucu’. Ahí se me acercó, me dijo unas palabras y me ofreció tomar de su vaso”.

Además, agregó: “Donde vivo yo es una ciudad muy chica, y me volvieron loca durante todo el día. Hablamos y me dijo que diga la verdad”, aunque negó que Rojas se hubiera comunicado con ella: “Ayer hablamos y me dijo que todo esto le está trayendo quilombo con ella. Por eso no creo que estén separados”.

Sabrina Rojas y el Tucu López blanquearon su relación en agosto de 2021, luego de que surgieran los rumores sobre su posible vínculo amoroso. Todo se originó a partir de una visita de la actriz a Sex, la obra de José María Muscari que por entonces protagonizaba el tucumano. Luego de negativas no del todo convincentes, la aparición de un video en el que se los ve abrazados en la vía pública confirmó el vínculo.