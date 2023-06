La amante de Jorge Rial acusó fuerte a Morena Rial

"Me escribe Morena Rial y me manda una foto de Tatiana y me dice 'ahí está, es esta, con esta la cagaba a Silvia. Ella estaba obsesionada con Jorge. Me acuerdo que me escribió a mí y todo, diciéndome que era amiga de mi papá'. Esto me cuenta Morena. 'Silvia se volvía loca cuando se enteraba'", contó hace unos días Ángel de Brito, haciendo la gran revelación.

En LAM habían interceptado a la periodista para preguntarle sobre el tema: "No voy a responder absolutamente a nada de lo que nadie diga, porque no quiero alimentar absolutamente nada... No hay nada que alimentar, me hago cargo de las cosas que yo haya hecho en mi vida, porque nunca tuve nada que esconder. De hecho, lo supo muchísima gente, no hay un secreto".

Sin embargo, cuando Tatiana dijo eso aún no se había enterado de que Morena Rial la había acusado de mandarle mensajes cuando era la “amante” de su padre. Por lo que al escuchar eso, la periodista le habló a Santiago Riva Roy, el notero de Socios del Espectáculo: "Me escribe Tati, y dice que es mentira que le escribió a Morena, que es un delirio, que entiende todo lo que sufre Morena, pero que se está confundiendo. Me dice esto, 'Santi, tuve una relación, no era secreta, no era la amante, y lo sabía todo el mundo'".