La amenaza de Dalma y Gianinna Maradona contra el doctor Luque

Todo comenzó luego de que en Intrusos se acercaran a la casa de Leopoldo Luque con la intención de saber cómo está su situación judicial. Lejos de tomárselo bien, el médico respondió con agresividad e intentó echar al cronista del programa. “No rompás los huevos, flaco. Ya te dije que no voy a hablar. Te dije que no me rompás las pelotas”, empezó a decirle enojado.