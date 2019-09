Embed

"Yo ni estaba enterada de lo que pasó (por las repercusiones que generó posar abrazada a la pareja de Benjamín Vicuña) porque no la seguía a la China en Instagram. Me escribió una fan diciéndome que estaban hablando de la foto que subió la China y me la muestra. Ahí fue como ‘¿por qué (la China) puso esta foto?’, ‘¿qué pasó?’", comenzó diciendo Puli al aire.

Luego, dio detalles de las agresiones que recibió en las redes: "Empecé a recibir una especie de catarata y no saben las cosas que decían. Me dijeron ‘sorete’, ‘traicionera’, ‘garca’, ‘paltera’ -esa es espectacular- y pusieron cosas en un video que le había hecho a mi hijo para su cumple. Llegaron a poner ‘tu mamá es una traicionera’, '¿será tu mamá de verdad?’. Eso dolió y ahí me asusté mucho y le mandó un mensaje a la China diciéndole ‘por favor, bajá la foto’".

"Para mí nunca está en juego mi relación con Caro. Es feo porque yo soy buena y la pasé muy mal. Para mí Caro es Caro, no Pampita. Yo la conozco hace 22 años. Y la China es la mujer de Benja y no es la China. Entonces ahora aprendo a que si me dicen que nos saquemos una foto, por más buena onda que pueda tener, tengo que cuidar a mi amiga porque la terminé metiendo a ella en una situación de mierda", continuó Puli, sin poder evitar quebrar en llanto, mientras Carolina Ardohain seguía sus palabras atentamente.

"Yo soy una laburante y quiero que me conozcan por mi trabajo y esto perjudicó a mi familia. Ver a mis hijos llorar… Es muy violenta la gente y yo no manejo la violencia. Yo asumo todos los errores. Capaz lo mejor hubiera sido que todo quede en el mensaje que le mandé a la China diciéndole ‘gordita, bajá la foto, Caro es mi amiga, me están matando y no lo puedo manejar’", agregó Demaría.

Tras escucharla, darle un abrazo y tranquilizarla en todo momento, Pampita volvió a dejar en claro que su vínculo con Puli sigue intacto: "No me peleo por nada. Nosotras pasamos cosas muy fuertes juntas. Nuestro lazo es inquebrantable. Somos amigas en las buenas y en las malas siempre. Eso nunca está en juego. Una foto es una pavada total".

