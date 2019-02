Ante la insistencia de los cronistas, que le preguntaban por los dichos de su hermana (quien aseguró que no creía que Darthés la haya violado en Nicaragua), las novedades de la causa y su estado anímico, Thelma se fue del lugar intentando eludir el acoso de las cámaras.

Visiblemente molesta les preguntó a los periodistas: "Quiero saber si hay un límite porque es muy difícil". Luego se alejó entre lágrimas, abrazada a una amiga.

Horas antes Thelma se manifestó a favor del aborto legal, seguro y gratuito con un contudente mensaje vía Instagram."Hoy desde dónde estés #pañuelazo. Si una nena de 16 quisiera adoptar un niño nadie se lo daría, porque no tiene 21 años todavía o porque no es adulta o porque quizás es muy irresponsable aún. Entonces, si una nena de 16 es tan irresponsable y no es lo suficientemente adulta todavía para adoptar un niño, por qué el gobierno la fuerza a tener a ese hijo cuando quizás ella no lo quiere? Hablemos de lo ilógica que es la ley contra el aborto legal ahora...", escribió.

