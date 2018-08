La app del delito cumplió un año y continúa frizada

La frizada app fue presentada en un encuentro de desarrollo tecnológico en Bariloche a fines del año pasado y varias policías del país se mostraron interesadas, lo que llevó a que la OPTIC la registrara.

Lo interesante de esta aplicación es que los policías cuando llegan al lugar del hecho pueden georreferenciar el sitio, cargar los datos de las víctimas, el tipo de delito, subir fotos y hasta videos con el relato de testigos. Es más, en caso de que la cobertura en la escena del crimen no sea buena, no bien se conecta el celular a la red, transmite de inmediato.

En agosto de 2017 se realizó la presentación en conjunto con el titular del MPF, José Gerez, y el secretario de Gestión Pública, Rodolfo Laffite.

La experiencia piloto se iba a realizar en la Comisaría Segunda pero esto no sucedió porque la actual jefatura se plantó en no implementar la app porque ellos no habían participado en el desarrollo. De hecho, los intentos del MPF por limar esas asperezas quedaron en la nada porque mandaban al fiscal a cargo para que hablara con un mando de tercera línea que no podía dar respuestas.

El Gobierno ya manifestó su intención de implementarla.