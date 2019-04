El ofrecimiento fue confirmado por el abogado defensor de la mujer, Lucas De Olmos. “Es un monto que la familia de la chica está dispuesta a ofrecer a cambio de la no realización del juicio oral. Es un ofrecimiento que está contemplado en la ley”, remarcó.

“Eso no corresponde. De todos modos, ni en la fiscalía ni en la Cámara se ha presentado un ofrecimiento de ese tipo. Acá, en Tribunales no ha habido nada. Y si se da, no lo aceptaré”, anticipó la fiscal, y agregó: “La Justicia no es una feria donde cada uno ofrece lo que quiere”.

También desde el círculo cercano de la víctima –un hombre de 42 años– avisaron que van a desestimar la oferta.

“Si bien es cierto que hubo un ofrecimiento extraoficial tiempo atrás, nunca más se dijo algo concreto... De todos modos, con mi cliente no aceptamos ese dinero, porque queremos un juicio oral penal”, le aseveró el abogado Felipe Trucco a ese diario.

El hecho sucedió en 2017 en el departamento de la joven en la capital cordobesa, durante un juego sexual. Según la causa, la arquitecta planificó la agresión como una venganza. Desde entonces, Brenda permanece detenida en la cárcel de mujeres y está previsto que este año sea juzgada por la Cámara 2ª del Crimen de Córdoba. Está acusada por lesiones gravísimas calificadas por el vínculo y por la alevosía.

El juicio iba a realizarse, en principio, en junio pero la Cámara no tiene por ahora a todos los integrantes ya que uno de ellos se jubiló.

En el mismo juicio se tramitará también una demanda resarcitoria de la víctima contra la acusada. “Mi defendido, además de ser querellante, demandará a esta chica por un monto bastante mayor a 1,5 millones de pesos en concepto de daño moral, físico y otros padecimientos”, dijo el abogado del hombre.