La asesinan y encierran a sus hijas en el baño

Salta.- Un brutal asesinato conmociona a la localidad de Vaqueros en Salta. Es que en las últimas horas se conoció el crimen de Jimena Beatriz Salas, una mujer de 44 años que fue encontrada por su marido sobre un charco de sangre dentro de su casa. Las hijas de ambos, gemelas de 3 años, estaban encerradas en el baño.

Su marido, Nicolás Cajal, quien es gerente de una sucursal de una conocida tienda de electrodomésticos, sería la persona que encontró a la mujer y dio aviso al 911. Según los investigadores, cuando llegaron al lugar se encontraron con “una escena muy violenta”, pero aún no hay hipótesis ni el móvil del homicidio. El marido de la víctima estuvo declarando por más de cinco horas ante la fiscalía.

Un amigo de Nicolás dijo que “regresó a almorzar a su casa como todos los días y encontró a su mujer rodeada de un charco de sangre, con las hijas gemelas encerradas en el baño”. El fiscal González Miralpeix dijo que todavía no tienen hipótesis sobre lo que ocurrió, pero reveló que en la casa encontraron objetos de valor y que aparentemente la puerta de ingreso no fue forzada. Sin embargo, no fue encontrado el celular de la víctima.