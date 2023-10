La bomba de Andrés Ducatenzeiler sobre el futuro de Jorge Almirón en Boca

La fecha de los clásicos sigue dejando mucha tela para cortar, y uno de los temas más comentados es el presente de Boca , luego de la derrota frente a River y a días del enfrentamiento con Palmeiras que definirá si pasa o no a la final. Fue en ese contexto que Andrés Ducatenzeiler aseguró que desde la dirigencia xeneize tendrían decidido no renovarle el contrato a Jorge Almirón aunque salga campeón de la Copa Libertadores.

“Quiero decirles que hablé con el capo de Boca, Almirón está afuera de Boca, está echado Almirón de Boca. Salga como salga la Copa Libertadores, Almirón no seguirá siendo el director técnico de Boca. Esto es una decisión tomada”, agregó.

“Lo dije yo eso, el otro día, que en enero Almirón no sigue en Boca. Lo decía en base a una percepción, ahora, con lo que hizo el otro día en el clásico…”, aclaró Flavio Azzaro antes de agregar: “Almirón declara, pobrecito. Antes del partido del Boca - River, es decir después de Palmeira dijo algo así como que no importaba lo que él diga, la gente quiere ganar el domingo, la prioridad es el domingo. Si la prioridad es el domingo, ¿tenés que poner 10 suplentes?, en el ABC del fútbol mundial no entra nunca la posibilidad de jugar un clásico con 11 suplentes. Podés jugarlo con 11 pibes y directamente lo que estás diciendo ‘es una falta de respeto que nos hayan metido un clásico entre medio de una semifinal’, y la gente de Boca va igual. Pero no podés no poner 11 suplentes”.