“¿Viste Moni la cola que tengo?”, le dijo a una colaboradora haciendo alusión al elengante vestido rojo que lucía, parecido a uno de novia. “Yo creo que mi novio me tiene que pedir casamiento con esto”, disparó e inmedatamente soltó una carcajada. “¡Chan! Ahora es noticia. No, no es noticia”, acotó, atajándose sobre las repercusiones en torno a su comentario.

Cuarentena ensamblada

Tras el breve revival con ex ministro de producción, Francisco Cabrera, a principios de marzo, Juana se mostró por primera vez de novia junto a Goldenhorn. Lo hizo a una salida a un boliche tras comenzar su relación a finales del año pasado.

Días después, la actriz y empresario de la construcción decidieron apostar por la convivencia ante la inminencia del aislamiento social por el coronavirus. “Antes de que decretaran la cuarentena obligatoria nos encerramos en esta casa. Yo tengo tres hijos (Ambar, Silvestre y Alí) y estoy con mi novio y con un amiga y siempre nos juntamos todos en la cocina para cocinar, comer y hacer largas charlas de sobremesa”, contó la flamante novia hace unas semanas en su ciclo de Instagram Mesaza en Casa.

Además de ser arquitecto, Goldenhorn es músico. Toca la guitarra y hace coros en Falsos Profetas, una banda de rock con la que ofreció varios conciertos. Como Juana, nunca se casó, y tiene dos hijos, Mila y Silvestre, de madres diferentes.

LEÉ MÁS

Debate y escándalo en PH: Novaresio criticó a los jueces y Flavio Mendoza fue contra el fútbol

"Ella tuvo una relación y piensa que la deschavé"