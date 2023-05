La bronca de Chiquito Romero tras la derrota de Boca en el Superclásico: "No me parece penal"

"La verdad es que la jugada del penal es una jugada muy dudosa. Yo le pregunto al árbitro si fue penal y me dice que fue un 'claro penal'. Le dije 'tenés el VAR. Tranquilamente podés ir a preguntar'. Tengo entendido que en ningún momento lo consultó y se quedó con lo que él vio. Viendo la jugada, no me parece un penal cobrable . Es una jugada normal de un partido en la que hay un mínimo roce, si es que lo hay, y no se debería haber cobrado penal nunca. Lo raro de todo esto es que el VAR no haya llamado para avisar que no era un penal claro" , comenzó Chiquito, a quien se lo vio bastante enojado con el arbitraje.

"De hecho el jugador de River que se queda tirado me dice que lo toca. Le toca la canillera, si es que lo toca. Eso no es penal. La verdad que nos vamos con mucha bronca. Sentimos que hicimos un buen partido y merecimos más. Creo que nos vamos bastante perjudicados con el resultado de hoy. Ahora a seguir trabajando para levantar la situación", añadió el ex arquero de la Selección Argentina.

Luego, Chiquito Romero reveló el diálogo que tuvo con los jugadores de River en medio del tumulto que se generó tras el gol de Borja: "Por otro lado está lo que le dije a Palavecino y a todos los muchachos de River en la cara. Ellos con el entrenador anterior habían logrado que todo el mundo hable muy bien de ellos. Y que un chico, en vez de ir a festejar con los compañeros, se ponga a gritar en la cara de nuestros jugadores es una falta de respeto terrible. Se lo dije a él, se lo dije a Enzo (Pérez), se lo dije al entrenador. En vez de ir a festejar con sus compañeros se queda en frente de nuestros jugadores. Es normal que la gente vaya a reaccionar. Yo cuando voy, no voy ni a agredirlo ni nada de eso, voy a agarrarlo de la cintura y decirle '¿Qué es lo que estás haciendo?'. La verdad que no se entiende".

Mas adelante en la conferencia, el ex Manchester United sostuvo que "si la jugada se daba dentro del área de River, no se hubiese cobrado". "Porque, te lo repito, no fue un penal claro. No fue lo que Herrera me dijo a mi. No lo consultó con el VAR y no fue un penal claro. Está a la vista de todos", insistió.