El presidente de Aptra, Luis ventura justificó la ausencia de que la diva de los almuerzos en la terna que integran sus clásica competidoras (Susana Giménez, Mariana Fabbiani y Verónica Lozano) alegando que el año pasado ganó el Martín Fierro de Brillante por su exitosa carrera, y a partir de ahí no puede volver a competir.

Si bien en La Chiqui avaló las palabras de Ventura en diálogo con el portal Teleshow, luego el periodista Adrián Pallares afirmó en Intrusos que habló con la conductora y que ella le dio una versión completamente diferente

"(Ventura) Dijo que estaba bueno que esta vez no participara porque todos los años estaba nominada y ganaba. Cuando se ha llegado a un máximo, no se puede seguir recibiendo premios. Me parece que es una decisión correcta", manifestó Mirtha en Teleshow.

"Yo esto ya lo sabía, pero estuvo mal comunicado. Ventura me perjudicó con esta decisión. Considero que mi trabajo de este año fue muy bueno. Tuve un año brillante en el 2017, y me sorprende que esté nominado el programa (en el rubro Interés General) y no yo como conductora", aseguró Pallares que le transmitió la diva. "Me dijo 'pregúntele a Ventura por qué no estoy nominada", agregó.

"Mi conducción del año pasado fue impecable. Con una muy buena audiencia. Y eso me perjudica", insistió más tarde Legrand en diálogo con Telebajocero.

Para calmar las aguas y homenajearla, desde Aptra quieren poner una estatua de Mirtha en la puerta, a modo de homenaje. "Agradezco el gesto, pero aún no lo aprobé. Me resisto. No me parece adecuado. Me negué. Espero que no lo haga. No corresponde. Es como ridículo. Querían poner una estatua en la sede de la entidad", lanzó ofendida La Chiqui.

Pese a su malestar, Mirtha aseguró que no se perderá la premiación del 3 de julio que tendrá algunas sorpresas guardadas para Andy Kusnetzoff, su rival de los sábados y competidor en la categoría Programa de interés general. "Que se prepare Mirtha si va a la ceremonia porque se está armando la fiesta de cumpleaños para Andy", adelantó Pallares y añadió que el ex CQC es el gran candidato para ganar en la terna.

"Va a ser una terna reñida. La verdad, no sé si la voy a ganar. Andy está muy fuerte con su programa. No va a ser fácil", dijo Legrand deslizando que está preparada para regresar a su casa con las manos vacías, tal como sucedió en los premios Tato.