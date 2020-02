La bronca de Pablo Lescano por un video que generó repudio

Las imágenes fueron replicadas en las redes sociales con numerosas críticas hacia Lescano por su supuesta indiferencia hacia la joven con discapacidad. "Por favor pasen la aire como Pablo Lescano rechaza al papá de una fánatica, hay cosas que no se perdonan", "Vi un video del gataso de Pablo Lescano ignorando a una chica en silla de ruedas. Haciendo un gestito que me dan ganas de bajarlo del escenario", "Pablo Lescano ignorando a una chica en silla de ruedas. Qué sorete!", "Qué mierda hiciste Pablo Lescano", No lo puedo creer... Vos ya no sos el vago, ya no sos el atorrante", fueron algunos comentarios que cosechó el video.