"Creo que todos mis ex me han cagado y yo he sido infiel en mis ex relaciones. No me enorgullece decirlo pero es que no siento culpa. Es malo, muy malo, parece de una persona muy fría… Me gustaría que no me caguen y yo no ser infiel, pero me cuesta llevarlo a cabo, primero, porque no puedo controlar al otro", le dijo Noelia a Andy, sin pelos en la lengua, en el exitoso programa de Telefe.