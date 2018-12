La demostración hot de Noelia Marzol que incomodó al Polaco

“Yo no me ducho si no es con mi novio. Ya es enfermo. Si estamos juntos, nos bañamos. Esperamos una cierta hora porque es el momento del baño. Es estrictamente higiénico porque jamás pasó nada mientras nos bañamos”, aclaró la blonda.

Cuando Andy quiso saber más sobre esta práctica, la también actriz agregó que le gusta hacer “piletita” con su pareja y para que todos lo entendieran, hizo un acting con el Polaco, en el que terminó acercándose de más al cantante tropical.

“Estás jugando con fuego”, lanzó sorprendida la comediante Gutmann, mientras el resto de los invitados se reían a carcajadas.

Infiel sin culpa

En otro de los pasajes del programa, Noelia Marzol sorprendió a todos al confesar que le ha sido infiel a todas su ex parejas y que jamás sintió culpa.

“Creo que todos mis ex me han cagado y yo he sido infiel en mis ex relaciones. No me enorgullece decirle pero es que no siento culpa. Es malo, muy malo, parece de una persona muy fría”, explicó la modelo.

“Me gustaría que no me caguen y yo no ser infiel, pero me cuesta llevarlo a cabo, primero porque no puedo controlar al otro”, agregó.

Cuando todo parecía que podía terminar en escándalo, Marzol aclaró que actualmente está muy bien con su novio y que le ha sido fiel.

LEÉ MÁS

Lizy tiene todo listo para el estreno de El precio justo

Néstor Kirchner tuvo su homenaje en 100 días para enamorarse

"Amor por el pan dulce", las vacaciones encendidas de Flor Peña