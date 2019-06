La mayoría, no obstante, baja que la delantera esté conformada por Messi, Agüero y Di María.

Lo que sí es unánime es el respaldo “al zapalino”, como lo llaman a Marcos Acuña en el centro de Neuquén capital. “Es el único que pone huevo y vale la pena, el resto nada”, lanza el más contundente de todos, Jorge Ferreira, un fanático de Boca, de Cipo y de Maradona.

En cuanto a las expectativas, en general hay confianza aunque mesurada. En ese sentido, quien no duda de las chances argentinas es Anahí Radeland. “Vamos a ser campeones, obviamente”, tira la mamá de Bautista, a quien sostiene en brazos esta simpatizante xeneize. También coincidieron todos en apoyar el crecimiento del fútbol femenino. “La mujer supera al hombre en varias facetas. Los tiempos cambian, entonces por qué discriminar en deporte”, reflexionó Juan Fuentes.

¡Vamos, vamos, Argentina!

Las preguntas para la gente:

1- ¿Está bien que jueguen los de siempre arriba?

2- ¿Hasta dónde llegará la Selección?

3- ¿Te gusta el neuquino Acuña? ¿Debe ser titular?

4- ¿Y el crecimiento del fútbol femenino?

Sus respuestas:

Opiniones-de-la-gente-copa-amércia-página-31.jpg

Opiniones-de-la-gente-copa-amércia-página-31-2.jpg

Opiniones-de-la-gente-copa-amércia-página-31-3.jpg

Andrada se golpeó y preocupa a Scaloni

Esteban Andrada, el arquero de Boca que se encuentra trabajando en Brasil junto a la Selección argentina, sufrió un golpe en la rodilla y no llegará en condiciones al duelo de mañana ante Colombia, en el inicio de la Copa América.

El 1 terminó afectado al término de un trabajo de pelota detenida que se concretó ayer, se le inflamó la zona de la articulación y de inmediato pasó a trabajar con los kinesiólogos.

Día a día será la evaluación del ex Lanús para determinar sus plazos de recuperación. Por lo pronto, Lionel Scaloni no podrá contarlo para el primer partido. Si la lesión es grave, la AFA tiene tiempo hasta hoy para introducir alguna variante en la lista de 23, algo que no terminará de suceder, aparentemente.

Ya estaba decidido que Franco Armani comience como titular y la única alternativa que habrá en el banco de suplentes ahora será Agustín Marchesín, otro de los convocados con pasado en Lanús.