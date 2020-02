La movida ya es un éxito impensado y promete final feliz, poner en un futuro cercano al joven que es una "institución" dentro del Rojo cara a cara con el famoso Apache.

Y pensar que, como cuenta el popular Mojarra, la generosa y admirable iniciativa surgió de manera espontánea. Casi sin proponérselo. Y se hizo una bola gigante, una onda expansiva que hizo que Boca empiece a prestarle atención a la noble causa...

image.png

“Estábamos comiendo un asado en el club con el plantel y Panchito. Antes él había estado hablando mucho de Boca y entonces le pregunté, ¿‘te puedo filmar un poquito’? Pero hasta ahí no tenía intención de nada. Después de la filmación, en la que asegura que sueña con entrar de la mano con Tevez a la cancha, se puso a llorar, no me esperaba semejante fanatismo. Creo que filmé la peor parte, porque la más emotiva no se ve (risas). Ahí sí fue cuando me dije, ¿por qué no subirlo a twitter? Arrobé a 4 ó 5 personas y ya lleva más de 400 retuits y me explota el telefóno, no puedo creer la repercusión que tuvo", contó Lea.

Pero las sorpresas no terminan allí. Mojarra confió que ya hubo un primer contacto de alguien emparentado con el xeneize. “Recién me acaba de llamar alguien que colabora con el departamento de discapacidad de Boca que se compromete para que vaya él (por Panchito) con un acompañante a ver algún partido, le mandarían entradas. Sería genial. Esperemos llegar a los dirigentes y a Carlitos”, rogó ilusionado Domini, un jugador muy respetado en el ambiente por sus cualidades futbolísticas y humanas.

image.png

Los pedidos al hermano de Tevez

“Diego Tevez, vamos. A cumplirle el sueño a Panchito, Dale que vos podés!”. Los mensajes de ese tenor son una constante en la red social del pájarito en las últimas horas. Van destinados al hermano del Apache, quien suele tener presencia activa en twitter y se convierte en una suerte de vocero de su hermano en temas candentes. ¿Se comprometerá con el tema?

InstanteBoca on Twitter @DegoTevez vamo'!! A cumplirle el sueño a Panchito! Dale que vos podés! — InstanteBoca (@InstanteBocaJRS) February 15, 2020

Panchito, amado en el Rojo

Domini describió a la perfección con un par de frases qué significa Pancho en el mundo Independiente. “Es una especie de mascota como se decía antes en el básquet, va a todos los partidos de fútbol. Se siente muy bien dentro del grupo (por el plantel del Federal A) y el grupo encuentra buena onda en él. Comparte los asados, se maneja solo, se hace querer. Lo ayudamos y él nos ayuda a nosotros”, indicó quien se perderá el partido de mañana ante Unión de Allen, del Regional Amateur por estar suspendido.

“Y esto recién está explotando, estoy muy sorprendido. Tampoco le quise contar nada a él, pero se va a poner súper contento…”, reveló Mojarra, quien está por meter un verdadero golazo...

LEE MÁS

Crespo no llega: "Alan es un buen arquero y va a estar a la altura"

TC: Werner hizo la pole y Benvenuti se mantuvo en el top ten