"Queremos que Macri cambie su manera de actuar con relación a la política económica que lleva adelante", dijo el sindicalista y agregó: “(El ministro de Trabajo, Jorge) Triaca y el presidente tienen que tratar de promover lo que dijeron que iban a hacer, unir el país y achicar la grieta. No es una extorsión”.

“¿Es un paro que tiene un fin político? Sí, tiene un fin político porque queremos que cambie la política económica, pero no es un paro con fin electoral", aseguró el secretario de prensa de la central obrera, Jorge Sola.

Sola planteó además que Cambiemos "tiene todavía 2 años y medio por delante, tienen que entender que nosotros somos parte de la solución y no parte del problema, como parte del Gobierno cree. El paro es también para que tomen nota la oposición y el empresariado, para que dejen las mezquindades".

En tanto, Moyano reclamó una "convocatoria en serio, no para la foto, porque se firmó un acta acuerdo para que no haya más despidos y los empresarios no lo cumplieron, ocurrió todo lo contrario".

"Si siguen provocando y no llaman al diálogo esto se va a ir profundizando. El único que para el país es la CGT, ni los movimientos sociales, ni la izquierda ni las otras centrales", agregó.