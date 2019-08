La China liquidó a Tauro: "Sos machista y mentirosa"

“Hubo una versión de esta periodista que dice que nosotros le alquilamos la casa a un actor (Fabián Gianola) en un barrio y los vecinos escucharon gritos y le comentaron a ella. Hace dos años que no vivimos más en esa casa, para que actualices la información. Por ahí escucharon una discusión de esa casa y eran los nuevos inquilinos o dueños”, explicó la blonda.

Además, la ex de Nicolás Cabré apuntó con todo contra contra la mujer de Intrusos: “Tenés un machismo tan arraigado, tan metido adentro. En todas tus versiones la mujer es la loca, la que tiene al hombre agarrado de los huevos. Yo no soy así. No tengo que explicártelo a vos ni a nadie. No ando controlando a nadie, ni revisando teléfonos”.

Y agregó: “No me importa lo que hace el otro de su vida. Soy una mujer muy segura de mí misma. Estoy en un muy buen momento. Quédense tranquilos. Está todo bien”.

Descargo de la China Suarez tras los rumores entre Vicuña y Pampita

Letal: “tenés un machismo tan arraigado. en todas tus versiones la mujer es la loca. Yo no soy así

Sobre el final, la China tildó de mentirosa a la periodista luego de que Tauro no le contestara un mensaje.

“Marce, si te mando un mensajito y te llamo por teléfono, no se dice ‘no tengo batería’ y después no se atiende. He hablado con muchos periodistas a lo largo de los años. Siempre me han atendido el teléfono y he aclarado las cosas que he tenido que aclarar. Si te llamo o te escribo, atendeme y hablamos”, concluyó la actriz de Argentina, tierra de amor y venganza.

marcela tauro

La respuesta: “Yo que vos averiguaría en tu entorno

Lejos de quedarse callada y bancando a su fuente informativa, Tauro le respondió tajante a la China. “A mí no me llamó ni me mandó mensaje. Puede ser que no tenga mi celular. Tenemos un amigo en común que es Polino y se lo podés pedir”, comenzó respondiendo la panelista tras la acusación de la actriz.

Luego, Tauro se refirió a la fuerte denuncia de la China que la tildó de “machista” y además le dejó un irónico consejo mirando fijo la cámara: “Me puedo equivocar millones de veces, pero machista, no. En todo caso, fijate en tu entorno, de dónde vino la versión. Yo que vos averiguaría en tu entorno y en tu pareja. Nada más. Y te noté muy nerviosa, la verdad. Gracias por haberlo aclarado. Pero yo no miento en cuanto a que me llamaste. Entonces, lo único que digo es que yo no miento, a mí no me llamaste y batería tengo todo el tiempo. Si mentís en eso, mentís en todo. Incluso cuando estoy peleada con alguien, también respondo. Si mentís en eso, tenés que mentir en todo”.

Marcela Tauro le contestó a la "China" Suárez tras su descargo

