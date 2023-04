La China Suárez se fue de vacaciones a Miami: el video que generó "mil comentarios"

La China Suárez de vacaciones en Miami.mp4 La China Suárez viajó a Miami y posteó un video que generó miles de comentarios de sus seguidores.

En el breve clip se la puede ver a la China descansando en una reposera, de espaldas y con una microbikini que también fue furor entre los usuarios de la red social. Cuando la actriz escucha la voz de un hombre que la llama por su el diminutivo de nombre real, Euge, se da vuelta aparentemente avergonzada.

“Bella sin dudas, pero no me creí la camarita sorpresa”, “Grabame así como que no me doy cuenta”, “Ay, no me di cuenta de que me estabas grabando” y “Se hacía la distraída”, escribieron algunos de los usuarios de la red social.

Otros seguidores, en cambio, comentaron sobre su soltería: "Dormiste Rusher", "Se pelea con Rusher y pum foto en bolas" y "Decime que estás soltera sin decirme que estás soltera".

Mientras que algunos especularon sobre quién es el acompañante que le habla con tanta familiaridad. Varios se preguntaron si la China ya tiene un nuevo amor. Algo que ella se dedicó a desmentir al mostrar momentos de su viaje con su gran amigo Juan Manuel Cativa, el peluquero de las estrellas que cuida la cabellera de la China y de Lali Espósito, entre otras.

La China y Juanma son amigos desde los comienzos de la actriz en las huestes de Cris Morena y estuvo a su lado en todos sus buenos momentos así como en cada una de sus rupturas amorosas cubriéndole las espaldas o, como en este caso, filmándoselas de "sorpresa".