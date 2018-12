La cocinera de la TV

El estado de salud de la maestra de cocina era delicado desde hacía un par de años. “En diciembre del 2014 tuve un síncope y tuve que parar un poco mi ritmo de trabajo. Estaba comprando con mi hija los regalos de Navidad, era el 23 de diciembre y estábamos en un shopping. De pronto me sentí cansada y le dije ‘me voy a sentar un poco porque no me siento bien’ y luego no me acuerdo más. Por alguna razón alguien no quiso que me fuera todavía, tengo un marcapasos y trato de tomarme las cosas con más tranquilidad. Son muchos años de trabajo y felices porque hice lo que me gusta”, había contado hace un tiempo una de las figuras más emblemáticas del canal Utilísima.

Trayectoria Dueña de una extensa carrera en la cocina y con más de 50 libros en su haber, María Esther Brañeiro nació en Galicia el 9 de octubre de 1927, pero vivió desde muy chica en el barrio porteño de Almagro y más tarde en la localidad bonaerense de Castelar, que adoptó como su hogar.

Marca: sus recetas llevaban ingredientes más económicos y de menor contenido graso

Al terminar sus estudios secundarios, estudió cocina y ya casada con el Vasco Berreteaga (quien le dio su apellido artístico), trabajó como profesora de piano y francés y dando clases de gastronomía en una escuela profesional nocturna para sortear problemas económicos.

“La cocina es un verdadero acto de amor, aunque sean unos fideos con aceite o una torta que sale medio torcida. Siempre es mejor que comprar algo hecho”. Choly Berreteaga. La popular chef cocinó ante las cámaras hasta los 86 años.

En 1963 debutó en la pantalla chica, después de que una sobrina le enviara una carta a Blanca Cotta para que participara del programa Buenas tardes, mucho gusto. Su colaboración gustó tanto que de inmediato se incorporó al staff del ciclo y de ahí no paró.

Fue precisamente en ese envío donde construyó una entrañable amistad con otra grande de la cocina: Doña Petrona, de quien heredó secretos e incluso algunos trabajos. De hecho, muchos la consideraron su sucesora.

En los 80, se convirtió en una de las figuras más destacadas de Utilísima con su ciclo Cocina fácil, cuyo nombre hacía referencia a Cocina fácil para la mujer moderna, su libro más popular que a partir de su publicación en 1976 lleva vendidos más de un millón y medio de ejemplares. Choly continuó en el canal cuando se reconvirtió en Fox Life y cocinó frente las cámaras hasta los 86 años. Su último ciclo se llamó 50 años junto a Choly. En su largo camino, se vinculó con cocineros jóvenes, como Narda Lepes, y enseñó a cocinar a varias generaciones.

Donato de Santis le dedicó unas emotivas palabras a Choly. Desde

El reconocimiento de sus colegas y seguidores

Al conocerse la noticia de la partida de Choly Berreteaga, muchos internautas expresaron su tristeza en Twitter. Por caso, el chef Donato de Santis escribió: “Con muchísimo dolor nos toca despedir a una grande que abrió las puertas de la cocina a toda la Argentina. Siempre en nuestra memoria, con sus recetas, simples y con alegría de cocinar todos los días para la familia”. “

“Fue mi abuela televisiva. Cocina Fácil” en #Utilisima me acompaño muchos años”, posteó la locutora y conductora Marcela Godoy. “Querida Choly nunca voy a olvidar mis primeras grabaciones y tu cariño para conmigo, tus consejos y tu carisma. Tan querida por tantos, hoy les mando un abrazo enorme a toda esa familia divina que formaste”, fue el mensaje que le dedicó la