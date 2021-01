La cocinera de Maradona habló de las últimas horas del Diez

“Lo último que hablé con él fue a la noche (del 24 de noviembre). Fui y me dijo que no quería comer. Entonces, le dije que al menos le hacía unos sanguchitos (sic) y un té. Dicen que no comió, pero es mentira, comió un sándwich porque yo los contaba para ver si comía o no. Había cinco, así que uno se lo comió Diego... Es mentira que no comió… ‘Quiero dormir' decía", cuenta la mujer, en el tape que se dio a conocer.