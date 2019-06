Enseguida explicó que una vez que se corta esa racha empezás a ver todo diferente: "Después del gol con Huracán hice 5 en 7 partidos".

En ese sentido, Palermo hizo referencia a uno de los momentos más duro de su carrera: cuando error tres penales con la selección argentina frente a Colombia.

"Después de errar los tres penales ante Colombia, Marcelo Bielsa me dijo que fui egoísta. Él hubiese querido que yo no pateara el tercero", comentó Palermo. "Yo le respondí que en ese momento era mi obligación y que nadie me dio la orden de que yo no pateara".

Ya con un ambiente más descontracturado, Martín reveló una anécdota poco conocida: tuvo que ir a buscar a dos jugadores de Boca a un boliche, luego de haber perdido un Superclásico.

"Después de perder un Superclásico, tuve que ir a buscar a dos compañeros a un boliche", recordó sin dar nombres de los protagonistas. Y cerró: "Agarré mi camioneta y los fui a buscar, Adentro había hinchas y no la estaban pasando bien. Por eso me avisaron".

LEÉ MÁS

Los patrocinadores lo acorralan y Neymar rompió en llanto: ¿quién es la modelo que lo denunció?