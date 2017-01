La confesión de Silvina por una colega: "Si fuese hombre me gustaría"

Silvina Escudero sorprendió con una confesión hot que involucra a Noelia Marzol. "Si fuese hombre me gustaría ella, es una bomba", lanzó.

Otro de los temas que abordó en una entrevista con Ulises Jaitt fue los rumores de romance con el Pollo Álvarez. "No tenemos una relación, no soy amiga del pollo pero me llevo muy bien", comentó, y además habló de sus ganas de volver al Bailando, pero como jurado.

"Me gustaría ser jurado en 2017, me gustaría que haya una bailarina para que de devoluciones más técnicas a los participantes", sostuvo.

Embed #chapuzón con @virchugallardo #vecinas #carlospaz2017 @loscorruptelli #salvesequienpueda Un vídeo publicado por Noelia Marzol (@noeliamarzolok) el 29 de Dic de 2016 a la(s) 10:46 PST