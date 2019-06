El titular de Sapere Juan Carlos Lucumán, quien presidió la reunión liguera del miércoles donde se había programado la fecha dominguera contó su versión a este portal.

“El miércoles, Confluencia se comprometió a ser sede de toda la jornada (se van rotando los clubes anfitriones) del fútbol femenino. El problema surgió cuando luego desistieron porque se les superponía con actividades del hockey, tengo entendido, que ocuparían las instalaciones. Hoy viernes Petrolero se ofreció como opción pero cuando se les consultó a los planteles no quisieron porque, dijeron, se les complicaba comunicarle a las jugadoras el cambio de escenario. No hubo mala voluntad de nuestra parte ni de nadie, que quede claro”, esgrimió el directivo.

Coincidió con el relato Juan José Figueroa, coordinador de Petrolero. “A las 17 ofrecimos la cancha pero nos dijeron luego que se suspendía. Una pena, a las chicas no les cayo nada bien porque el fin de semana anterior tampoco habían jugado por el día del padre”, reveló.

Faltaba una voz importante y era la del presidente de Confluencia, Ariel Koon. “Primero aclarar que las sedes no se programan sino que se eligen por consenso en las reuniones de la Liga. Justo en ese momento había una persona de fútbol femenino nuestro, que no nos representa como delegado y es el entrenador. Como vio que teníamos fecha libre y le preguntaron si podíamos albergar la jornada, supuso que no tendríamos problemas. Pero el tema es que ya teníamos un compromiso asumido, otro evento”, argumentó el dirigente acerca del malentendido.

“Yo avisé el mismo miércoles por mail, se complicó por el feriado y se llegó a esto. Se buscó la alternativa de Petrolero pero otros clubes nos dijeron de que no podían viajar. Todos los clubes le buscamos la vuelta para conseguir recursos económicos, que se valore eso. Fue un error involuntario”, culminó.

Lo cierto es que las chicas se quedarán otro finde con las ganas de gritar goles y disfrutar de su gran pasión. Ay...

