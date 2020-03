La cuarentena enloqueció a Yanina Latorre

La panelista de LAM estaba esperando para ingresar a un cajero y tuvo una fuerte pelea con un hombre que no se retiraba del mismo. “Estoy tan harta que me denuncien con mentiras que ahora empecé yo a denunciar. Estoy enloqueciendo en cuarentena, me pudrí de las pavadas que ponen sobre nosotros que estamos laburando”, expresó. Latorre reveló que el hombre tardó una hora en el cajero y la gente se empezó a quejar porque no salía.