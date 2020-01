poroto-cubero-mica-viciconte.jpg

“Después de obtener mi permiso de viaje con mis hijas, gracias a cederle plata por todos lados de la venta de la casa de la familia (que me había revocado porque se le ocurrió, porque no hubo otra cosa como él inventa), ahora Cubero me manda (una carta documento) reclamándome dos millones de pesos a mí. ¡A la madre de sus propias hijas!”, exclamó indignada la panelista de Nosotros a la mañana. “Creo que quiere salvarse el año laboral o no parar hasta verme en la calle tirada. No sé bien cuál de las dos todavía... ¡Estoy en shock! Pero decidí disfrutar este viaje con mis hijas, que me costó tanto esfuerzo para regalarnos y después (de la feria judicial) veré cómo sigue eso”, añadió.

nicole-hijas.jpg

“Qué lástima que dos padres tengan deseos tan diferentes compartiendo tres hijas... ¿Quién es el que no tiene paz? ¿Quién es el que no para de ver cómo ‘joder’ al otro? A los hechos me remito. Feliz Año para todos. Ojalá se llenen realmente de amor y paz y eso se refleje en sus actos”, concluyó.

Lejos del qué dirán

Tras su descargo 2.0, Nicole posteó imágenes de su festejo en Estados Unidos y de los momentos que compartió en la playa junto a sus hijas. “2020 te recibo con los brazos abiertos, lejos del ‘qué dirán’, de las miradas prejuiciosas, del ‘con quién se fue’, del ‘se chapó a tal o cuál’, del ‘tal estaba súper en pedo’. Sólo con el abrazo sincero, amoroso y genuino de mis tres amores!S Venite con todo!”, escribió junto a un video donde se la ve disfrutando de un show de fuegos artficiales.