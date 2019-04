La desafectaron en enero de este año. El 7 de febrero llegó la nota del Departamento de Patrimonio, según consta en el memorándum 038-19, y el 21 de febrero le dieron un cheque a su nombre para que pase por el banco, por $36,07.

No cobró el “cheque de la vergüenza” y recurrió a la delegación de Trabajo, donde no tuvo suerte. Pidió ayuda en Soyem y UPCN, donde tampoco recibió una respuesta. No era afiliada de Sitramuci, pero allí encontró apoyo.

Desde el sindicato -en franca disputa con el Municipio- mandaron una intimación para que el área de Patrimonio repare a la ex empleada por los daños morales ocasionados y limpie su nombre. Esto, por la carretilla que le reclamaban y que había dejado de usar en 2015.

2014 El año en el que había sido contratada. Se le venció el contrato y la desvincularon.

Sin embargo, hace pocos días llegó la respuesta y no es favorable a su reclamo. “Se niegan a todo”, dijo la damnificada. Y agregó: “Me dicen que el pedido fue confidencial, pero varios ex compañeros se comunicaron conmigo y me gastaban por la carretilla que me pedían”.

También inició acciones legales para que el Ejecutivo arregle su liquidación final. “No puede ser que se me rían así, es una vergüenza lo que hicieron”, expresó.

Es mamá de cuatro chicos -el mayor tiene 17 años y el menor, ocho meses y medio- y su marido cobra una pensión por discapacidad. Se las arregla con algunas changas. Pero no puede superar que la ensuciaran por una carretilla que ella aseguró que entregó cuando pasó de Espacios Verdes a Compras y Suministros. “Ese mismo día hice entrega de las herramientas. Firmé la planilla y pedí una copia. No me la dieron, pero me dijeron que me quede tranquila”, expresó enojada la ex empleada.

El lunes quiso hablar con el intendente y mostrarle toda la documentación que tiene, pero no le dieron audiencia.

“Pedía por favor que me ayuden”

Laura Rodríguez aseguró que mientras cumplió su servicio en el Municipio, de 2014 a 2018, nunca tuvo problemas, ni sanciones, ni llamados de atención. Pero con este desenlace, comentó que le hicieron saber que tiene prohibido el ingreso a la Municipalidad, después de la última vez que reclamó una explicación. “No fui agresiva, lloraba y pedía por favor que me ayuden”, sostuvo. El año pasado cursó un embarazo de alto riesgo, por el que tuvo que presentar varios certificados médicos. “Gladys Solis, la directora de Recursos Humanos, pidió la baja días antes que me reintegre”, concluyó.

