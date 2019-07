"La deuda es combustible del actual modelo"

La única ventaja con los bonos es que no está el Fondo Monetario Internacional, con lo cual se puede renegociar directamente con los tenedores. Tiene los riesgos de toda deuda en dólares, que es parte de un conflicto que Argentina se había sacado de encima con una política de no endeudarse de parte de la Nación y de las provincias.

El actual gobierno nacional encabezó la toma de deuda sobre las provincias y el sector privado. ¿Generó un efecto contagio?

Lo que sucede es que para el modelo económico del gobierno nacional la deuda funciona como el combustible. Necesita entrar en ese negocio de la deuda y de los flujos de dinero que se generan en esa operación.

¿Las provincias fueron empujadas por la Nación o cambiaron de modelo por decisión propia?

A las provincias se les levantaron las restricciones que tenían para endeudarse, a la vez que les cortaron fuentes de financiamiento propias de la Nación para que las reemplazaran con deuda en dólares.

Hay una idea de que Neuquén tiene acceso al crédito porque usa Vaca Muerta como garantía.

No es que lo use como garantía en los términos de una hipoteca, no lo podría hacer.

Según sus cálculos, el stock de deuda de Neuquén equivale a medio presupuesto estatal. ¿Es para preocuparse?

No, no es peligroso, porque se supone que la capacidad de recaudación va a permitir pagar. En ese sentido, Neuquén es una de las provincias más beneficiadas por la potencia de producción primaria, pero sería mejor que lograra industrializarla y extender los beneficios al territorio.

Usted plantea la pelea entre dos modelos

Hay una parafernalia destinada a achicar la discusión a cuestiones de estilo cuando lo que existe es la puja de modelos de nación a la par de la organización nacional.

