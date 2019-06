“Decidí quedar rengo, pero dar todo por River. No puedo correr ni subir veinte escalones. Camino sin apoyar todo el pie porque veo estrellas del dolor, pero no me arrepiento. Dijeron que no iba a jugar más y estuve en el Bernabéu. Le pido a Dios estar bien para mi despedida”, dijo el uruguayo y se hizo un silencio importante.