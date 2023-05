La dura denuncia de Nai Awada contra una famosa representante de modelos

Después de debutar en el ciclo conducido por Pilar Smith, la actriz compartió una foto en Twitter y le expresó su gratitud. “Lo generosa que sos. Te amé @Pilarsmith ¡Feliz de trabajar con vos!”. Sin embargo, continuó con una llamativa chicana: “Bye bye @AnamaFerreira I’m sorry for you, baby. El que se fue a Sevilla... Jajaja, el público me prefiere”.

Aunque muchos entendieron que se trataba de una conversación con buena onda y cómplice, otros pidieron contexto. Fue entonces cuando Nai Awada se despachó con un inesperado reclamo contra Anamá.

“Para los que no entendieron mi chiste a @AnamaFerreira, la picanteé porque fui a su escuela Anama models y me dijo que jamás podía ser modelo y, mirá hoy, la estoy reemplazando con buena onda y trabajo. ¿La vida no? Jeje. Yo juego, no agredo. Ella a mi me lastimó de niña”, cerró.

Sin embargo, la pelea subió de tono después de que Anamá se hiciera eco del comentario de un usuario que se burlaba de la actriz. “La pregunta es, si Nai Awada va a realizar una juntada en el Rosedal para quedar como panelista en @GOSSIPenNet”, fue la frase de la que la modelo se rio.

Entonces, la hija de Alejandro Awada no la perdonó. “Te seguís burlando de mí como cuando tenía 14 y en tu escuela me dijiste que era fea. No pasa nada Anana tengo mucha memoria amor. Te cuidé bien tu lugar, te mando beso enorme reina”.

Desde el perfil del programa Gossip, se mostraron desconcertados, y Nai remató: “La próxima que voy lo cuento. Me trataron de fea con 13 años. Y que nunca podía dedicarme a esto en su escuela. Todo vuelve amores jeje. ¿@AnamaFerreira seguís tratando así a tus alumnas de 14? Jaja ¡Igual lo recuerdo con cero resentimiento! Una tonta de nena que me puse mal”.

