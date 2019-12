La dura respuesta de Darío Martínez a Jonatan Viale

Y continuó: “Y así nos fue: Pobreza, Miseria y desocupación récord, la economía en depresión continua, los salarios y jubilaciones cayendo contra una inflación galopante y tarifas impagables para familias y empresas con récord de quiebras y cierres. Lo que estamos haciendo ahora, con esta Ley es una redistribución progresiva del Ingreso. Es básicamente volver a la estructura tributaria previa a Macri, para restituirles en principio lo que Macri le quito a desocupados, beneficiarios de planes sociales, de las AUH, jubilados, trabajadores, Pymes, pequeños comerciantes y productores”.

Sobre el final del escrito, destacó que no hay “ajuste al pueblo”. “Tendrá aumento de AUH, bono alimentario, devolución de IVA por alimentos, bono y remedios gratis para jubilados, aumento del sueldo a los trabajadores y moratoria para las Pymes”, dijo. Enfatizó que se trata de una “transferencia de ingresos desde la minoría del 5% más rica del país, con ingresos familiares superiores a $ 400.000, para la inmensa mayoría de los argentinos”.

“Acá no ganan los Burócratas, ganan las mayorías populares. Y esto es para arrancar y que el 100%, o sea todos los argentinos, volvamos a un sendero de crecimiento y desarrollo económico y Social. También a los que hoy ponen más, les va a ir mucho mejor Jony, porque nadie se realiza en un país que no se realiza. Definitivamente Jony, y con todo respeto, no estamos de acuerdo con lo que expresas”, finalizó.

