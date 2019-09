Y fue más allá este fanático de Gimnasia de La Plata, que desde hace años recorre miles de kilómetros a la par de los pilotos de la región. "Pensé que mi condición física no me lo iba a permitir o no sé en que terminaba mi enfermedad... Es una carrera especial para mí, me reencontré con gente a la que hacía muchos años no veía, con gente del Rally que compartí muchos años y me ha hecho muy feliz", destacó Carlos, con esa inconfundible voz.

Por último, el reconocimiento a ese fiel equipo de lujo que hace junto a él un producto de enorme calidad para el deleite de los amantes del automovilismo en esta zona del país. "Feliz de estar con Juan Carlos, con Chingolo, con los chicos de los móviles. Esta tenía un condimento especial porque era el Rally de Neuquén... No quiero mentir pero los mensajes de aliento que también le llegaban a Tomás, a Nico. Gracias por acompañarnos en todos los tramos de la carrera, eso es invalorable. Auspiciantes podés tener más o menos, pero el acompañamiento de la gente es invalorable, muchas gracias a todos”, redondeó en medio de nuevos agradecimientos.

¡Gracias a vos, Rata! Por tu relato, por tu ejemplo de vida. Sos un campeón.

