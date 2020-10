La emoción de la neuquina Nara Ferragut, mamá a los 41 años

Nara se convirtió en mamá, junto a Carlos, tras una larga lucha. “Cuando nos conocimos, supimos que éramos el uno para el otro. Así que, como los dos teníamos ganas de formar una familia y ya éramos grandes, enseguida empezamos a buscar”, había contando la conductora neuquina en una nota con Teleshow.

“Yo había probado durante ocho años, pero no había quedado nunca. Por eso es que empecé a ver a todos los doctores. Y todos me decían lo mismo: que no tenía reserva ovárica y que iba a ser imposible”, recordó para luego remarcar que renovó sus esperanzas cuando consultó a un especialista que le recomendó Claudia Villafañe (el doctor Carlos Magara), quien le dijo: “Vas a quedar embarazada”.

nara ferragut instagram (1).jpg

“Ese día me fui tan feliz: el tipo me generó una energía fantástica. Me dio cinco medicamentos que tenía que tomar y me dijo que me fuera a Miami tranquila con Charly, porque todo tenía un proceso antes de comenzar la inseminación. Cuando volví fui a la clínica, pero me atendió una chica. Yo le dije que venía de hacer todos los deberes, como diciendo que con Charly habíamos estado a full. Y ella me respondió: '¿A vos no te dijeron que no tenés posibilidades?'. Fue como si me hubiera clavado un puñal. Encima, me explicó que aún con la inseminación tenía un porcentaje bajo de quedar embarazada. Yo me fui con un ataque de llanto”, relató.

Finalmente, Nara contó que se puso de acuerdo con su pareja en que se tenían que relajar. “Eso fue un martes. Y el domingo quedé embarazada. Me lo han dicho los médicos: cuando me saqué esa presión de encima, se dio”, señaló.