La emoción de Nico Vázquez al recordar a su hermano

Además, narró cómo le pegó la novedad menos esperada: “Yo no sé qué pasó. Cuando pasó lo que pasó, yo tomé la decisión de no hacer nada, de quedarme con mis viejos. En ese momento, lo único que pensé, que no está bien, fue ‘no me importaba nada, no quería más nada, me quería quedar tirado en una cama’. Pero después me di cuenta, cuando iban pasando las horas y los días, que tenía que estar fuerte para mi familia y que a él no le hubiera gustado verme así”.

“Después, empecé a entender que dentro de la fatalidad que vivimos hay cosas que son aún peores, que escuchamos todos los días en los noticieros. Estoy seguro de que él no sufrió y me empecé a agarrar un poco de eso, cuando me dieron la autopsia. Ahí entendí de qué se trataba”, agregó.

Vázquez agradeció la ayuda que recibió de parte de todos los que lo rodean y de gente que ni siquiera conocía, pero destacó la ayuda del psicólogo Gabriel Rolón. “Fue el primero que me levantó psicológicamente. Una locura lo que hizo conmigo. Agradecimiento eterno. Hubo mucha gente que estuvo conmigo, pero él fue el primer profesional que de la nada me llamó y me dijo 'flaco, vamos por acá'”, detalló.

El momento en que Nico más se emocionó en su relato fue cuando recordó la personalidad de Santiago: “Cuando me enteré que mi hermano tenía un corazón de un hombre de 80 años y que había tenido dos ataques al corazón que nunca nos dimos cuenta, empecé a agradecer que lo tuve conmigo 27 años, que mis viejos tuvieron a él que fue el que nos cambió cien por ciento la familia, porque era especial. Esto es lo que no quería, perdóname”.

“No me gusta una mierda que me vean así”, contó mientras contenía las lágrimas y el resto de la mesa seguía atento su relato. Araceli González, Jey Mammon, Aníbal Pachano, Maju y Vero Lozano completaron los invitados de Andy de este sábado.

Nico concluyó con un balance de cómo sobrelleva en el presente la pérdida: “Ahora me pone triste por él, pero lo estoy pudiendo hablar. No había visto las fotos de mi casamiento –Santiago falleció cinco días después de la boda entre Nico y Gimena Accardi-, no había podido casi disfrutar eso”.

Por último, dejó un mensaje esperanzador: “Hay cosas que son aún peores y gente que la pasa realmente muy mal, y que no tiene las posibilidades que tengo yo. Es muchísimo lo que tengo”.

