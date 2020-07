“Sí, como hablamos con Rodi, mi peluquero, teníamos que recordarla con risas. Subíamos fotos y Floppy siempre tenía una broma. Siempre decíamos que me debía la guita que gané en el Precio justo”, añadió la influencer.

Fue entonces cuando la producción del Cantando 2020 la sorprendió con un compilado de imágenes de ella y La Floppy. “Quiero agradecerle a Lizy que nos mantuvo al tanto de todo. Hoy me mandó un mensaje y me dijo ‘te quise porque sabía la relación que tenías con ella'”, manifestó Sofía.

Tras el emotivo homenaje a Floppy, Sofi Morandi cantó "Rolling In The Deep", de Adele, con su partenaire Bruno Coccia.

A su turno, Nacha Guevara los puntuó con un 7 y señaló: "Hay un problema físico con Bruno. Sos muy alto y delgado. Te cuesta en general agarrarte al piso. Perdiste un poco el ritmo mientras ella avanzaba". "No se hizo la mayonesa entre ustedes".

Luego, Karina "La Princesita" les puso un 9 y destacó la emoción que sintió por escucharlos. "Es la primera pareja que me llegó. Bruno transmitiste mucho con tu vos. A Sofi le reconozco que pudo cantar después de la emoción que vivió. Tienen un gran nivel y les voy a exigir más".

Acto seguido, Pepe Cibrián los calificó con un 9 aunque se quejó: "No me gusta que canten en inglés. La gente no lo entiende. En mis pruebas no dejo que canten en inglés. No se logra transmitir lo que cantan porque no se entiende. Igual me parecieron brillantes. Son jóvenes y tienen mucho por delante".

Las palabras del jurado fueron apoyadas por Marcelo Tinelli. El productor del ciclo sorprendió un tuit para pedir que los participantes canten en español. "Coincido con @pcibriancampoy !! Me gusta la música cantada en español!!! Te banco Pepito @cantando2020", escribió el Cabezón.

Por último llegó el turno de Moria Casán, quien antes de emitir su voto secreto, expresó: "Tienen mucha frescura y talento. Todavía no están contaminados por el afuera. Hubo una fallita pero Bruno canta mejor que Adele cuando está en un concierto. Me gustó lo que hicieron. Brindaron seguridad y estaban felices de estar en la pista".