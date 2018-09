La emotiva confesión de Mirtha: "Si volviera a nacer, haría otra vida"

"Siempre digo lo mismo, no conozco otra mamá y otro papá, qué sé yo. No, yo creo que no, no me pesó nada, además ustedes no nos hacían que nos pesara, ni a mi hermano ni a mí. Vivíamos con total naturalidad su vida profesional… Trabajaste toda la vida, y el recuerdo de mis padres es trabajando. Entonces, ¿qué me puede pesar? ¿La fama?", aseguró Marcela, ganadora del Martín Fierro de Cable a la Mejor Conducción femenina por Las Rubias + Uno.

La respuesta de Tinayre dio pie a una fuerte frase de Mirtha. “Trabajábamos mucho de noche, se hacía mucho cine de noche, volvíamos muy tarde de filmar… Entonces Daniel siempre les decía: 'No hagan ruido que la mamita duerme'. Me sentía responsable por no haber estado tanto con mis hijos. No me sentía culposa, sino responsable por estar tantas horas. Las filmaciones eran de 11 de la mañana a 9 de la noche, todos los días, pero yo llegaba y bañaba a mis hijos, me ocupaba de ellos. Pero bueno, no les daba el tiempo", se lamentó la Chiqui.

Cuando Florencia Arietto, otra de las invitadas, le recordó una frase que alguna vez le había escuchado decir sobre el poco tiempo que pasó con sus hijos, Mirtha comentó: "Si volviera a nacer haría otra vida, estaría más tiempo con mis hijos. Cuando los chicos vuelven del colegio quieren ver a la madre. Yo veo la cara de los chiquitos, los veo en televisión, cuando salen del colegio y los va a buscar la madre… Salen saltando".

