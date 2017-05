La emotiva despedida en vivo de una histórica dupla de periodistas 

De esta manera, el reconocido periodista anunció el fin de una dupla histórica de las transmisiones futbolísticas. El Fútbol para Todos y la adjudicación de los derechos de televisación de parte de la asociación norteamericana Fox-Turner son la principal razón de la disolución.

"El Fútbol para Todos se terminó, hay empresas que van a separar el fútbol. Benedetto seguramente va a trabajar en alguna de las dos empresas que han ganado. No sé si seguiré trabajando o voy a 'colgar el micrófono'", sostuvo.

"Este creo que fue nuestro último Superclásico juntos. Tantos años de haber compartido cosas lindas, viajes… la vida. Hoy en la cancha de Boca, después de este River-Boca, quiero decir 'gracias'", fueron las palabras del Tití, que trabajaba en televisión con Benedetto desde 1994.

El periodista aseguró que a pesar de los cambios en la televisación su idea es "seguir trabajando hasta el último día" de su vida. "No sé en dónde seguiré, pero con Benedetto lamentablemente no voy a transmitir más", aseguró.

Embed Mi último Superclasico con @m_benedetto, el seguirá con Fox y Torneos, yo adonde Dios quiera. Querrá que siga? pic.twitter.com/8EAlQSXtQn — Titi Fernandez (@titifernandez1) 14 de mayo de 2017

"Hace 80 años que trabajo en empresas privadas. Mientras trabajé para Fútbol para Todos, que era del Gobierno, seguí trabajando para Torneos y Competencias, La Razón, El Trece. Toda mi vida de periodista me importó un carajo el Fútbol para Todos. El resto no me importa, no participamos de la cocina de los negocios, somos laburantes. Soy un periodista, no un ejecutivo", añadió.

"Lamentablemente la vida te va superando y te lleva por diferentes lugares. Los medios son así", concluyó emocionado Tití.