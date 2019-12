La Enana Feudale, a fondo

En cuanto al aprendizaje que recogió del conductor en todos esos años de trabajo, la locutora hizo mención sobre una de las cualidades que adoptó de Tinelli. “La persistencia. Marcelo tiene mucho talento, después, te puede gustar o no. Es un tipo que apunta a un lugar, va para ahí y lo logra. Eso es persistencia. Y lo aprendí de él. Es un gran profesional, nunca falta. Si está mal se transparenta al aire su situación personal. Soy medio parecida, no me gusta faltar. Él sabe cómo crear grupos de trabajo y el clima que se arma es buenísimo”, reveló Feudale, que trabajó en los primeros años de radio Rock and Pop.

Frase: " Marcelo tiene Mucho talento. es un tipo que apunta a un lugar, va para ahí y lo logra. eso es persistencia"

“Siempre hubo falta de respeto hacia la radio”

Desde hace 35 años, Marcela Feudale trabaja en radio y televisión. Sostiene que en la actualidad hay falta de profesionales y contenidos de calidad en los medios, por los bajos presupuestos.

Por otro lado, aseguró que se subestima a quienes se capacitaron, ya que “cualquiera puede hacer radio, tele o sentarse en una redacción y escribir cualquier cosa”. De todos modos, Feudale, destacó que todavía existen empresarios que valoran a los profesionales que estudian y se preparan.

A la hora de opinar si se siente o no reconocida por su carrera, la Enana fue contundente: “Siento que no tengo reconocimiento. Tampoco lo busco. A veces me enojo, como cuando pusieron a Julieta Prandi como conductora de los Martín Fierro de Radio. La entrega la tiene que hacer una locutora o un conductor de radio. Se cae de maduro”.

“La radio tiene figuras, como Luis Novaresio, Elizabeth Vernaci, Karin Cohen o yo. Siempre hubo falta de respeto hacia la radio. No me voy a olvidar nunca cuando (en los Martín Fierro) cortaban la transmisión de televisión y entregaban las estatuillas a las figuras de la radio en silencio, a escondidas, porque decían que se hacía muy largo. La radio no está pasando por su mejor momento, tal vez no sea el medio de comunicación que pudo ser antes, pero le preguntás a cualquiera que hace radio y te dice que es pasión, como el teatro”, se explayó Feudale.

Tuvo un montón de novios y no quiere hijos

Aunque tiene una gran exposición por participar en uno de los programas más vistos de la pantalla chica, su vida privada casi siempre fue un misterio. Nunca se mostró públicamente en pareja. Y tanto hermetismo abrió las puertas a las especulaciones. “Inventan de todo, desde que sos lesbiana hasta que salís con un tipo casado”. Lejos de enojarse por los chimentos o rumores que se generan sobre su intimidad amorosas, Marcela entiende que son las reglas del juego. “Tuve un montón de novios; solamente con uno me hubiese ido a vivir. Pero colapsamos: yo era muy insoportable. Soy muy buena ama de casa. A mí me gusta la novia, la amante, siempre fui muy romántica. Tengo muy idealizado el amor, yo quiero creerlo y sentirlo en el medio del pecho. No me va esta cosa del matrimonio en el que después te convertís en un amigo o en un primo. Y siempre fuera de casa. Si yo hoy tuviera una pareja, que no tengo, sería con domicilio particular”. Por último, expresó: “Cuando hablan del empoderamiento de la mujer, yo digo que fui una vanguardista. Me solían decir: ‘Mirá que vas a crecer y no vas a poder tener hijos...’. ¿Y cuál es el problema? No quiero tener hijos.