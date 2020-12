La ex de Jorge Rial rearmó su vida en una ciudad de Neuquén

Sin embargo, la ex de Rial no se olvidó por completo de Capital Federal, dado que en este año regresó a esa ciudad para abrir una oficina en el coqueto barrio de Palermo, donde se desarrolla en el mundo de la publicidad, un ámbito que conoce de su desempeño en las relaciones comerciales de los productos de su exesposo, con el cual armaron una sociedad a tales fines.

La mujer se separó a fines de noviembre de 2011, luego de más de veinte años de relación, con dos hijas de por medios. En ese momento, la blonda quedó envuelta en un escándalo (que luego fue confirmado por su hija Morena), ya que fue acusada de maltratar a sus hijas.

Eso no le impidió consiguió una división de bienes importante, consiguiendo una suma que rondaría los 8 millones de dólares. Efectivamente, en diversas ocasiones, el chimentero señaló al aire que hoy tendría un patrimonio mucho mayor si no fuese por el divorcio: “Hoy tendría un avión privado si no me hubiese separado”, llegó a declarar.

Con todo esto, la relación con el periodista o sus hijas es nula, al punto de que no llegó a hablar o conocer a su nieto Francesco, hijo de Morena. "Ella brilla por su ausencia hace 10 años. Y estamos muy bien sin ella, con gente que nos ama y nos da más cariño del que pudo habernos dado", contó días atrás Morena en vivo, cuando un seguidor de Instagram le preguntó si Silvia conocía a su hijo.