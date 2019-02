La ex de Scioli no lo dejó bien parado al hablar como testigo

Buenos Aires.- La modelo Gisela Berger, ex pareja del diputado Daniel Scioli, declaró ayer en la causa que se le sigue al ex mandatario provincial por presunto lavado de dinero y administración fraudulenta, y reveló que cuando viajaron juntos a Europa fue “ocultada” para que no la vieran, informaron fuentes judiciales.