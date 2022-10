La exdiputada Romina Uhrig entró con piojos a la casa de Gran Hermano

“Le voy a pedir a Gran Hermano un peine de piojos, porque me parece que me vine con piojos de mi casa”, dijo la jugadora mirando a la cámara y acercando el micrófono a su boca. "¡Me pica la cabeza! Me habrá llenado la nena de piojos”, especuló la exdiputada.

“Tuve piojos porque me llenó la nena de piojos. No me llenó, pero me había sacado tres piojos. ¡Traje piojos a la casa de Gran Hermano!”, anunció Romina a todos los presentes. “Por favor denle un cepillo fino y si hay vinagre, ahora le pasamos vinagre por la cabeza. Va a quedar pelada, pobre", advirtió Agustín preocupado por la situación.

Los primeros nominados

Walter, Tomás, Marcos y Agustín son los nominados de la primera semana de competencia. "Me gustaría estar en placa para medirme", dijo Tomás previo a conocer la decisión de sus compañeros este miércoles.

El domingo se sabrá quién es el primer hermanito que deba dejar la casa con sólo seis días de convivencia. Claro que nada es definitivo porque como ha ocurrido en ediciones anteriores siempre hay repechajes y segundas oportunidades. El público podrá votar a quien quiera que se vaya escaneando un QR o enviando un mensaje con la palabra GH al 9009.