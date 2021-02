La Extinción de Dominio, aplicada por primera vez

En un fallo histórico, la Justicia de Mendoza despojó de parte de sus bienes al ex intendente de la localidad de Guaymallén, Luis Lobos, y a su esposa Claudia Sgró por presunta corrupción. Se trata del primer juicio bajo la figura de extinción de dominio en el país, en la que un ex funcionario es condenado y pierde su patrimonio al no poder justificar el origen.