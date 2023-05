La feroz "discusión" de Martín Demichelis y Gaby Milito en el casamiento de Lionel Messi

“En la foto del casamiento de Messi no salimos en la foto y con Gabriel Milito no estábamos porque nos quedamos dos horas discutiendo de fútbol. Gaby está extremadamente preparado, pone en práctica todos sus conocimientos”, reveló el entrenador de River.

También, contó cómo se preparó para el partido con Argentinos Juniors, equipo que dirige Milito . “Ese día me preocupé tanto por explicar, a lo mejor me extendí en esa explicación y el partido salió medio trabado. Fue tan estratégico y a lo mejor tanta explicación... Debí explicar menos. Somos facilitadores o complicadores del jugador. Ese día la complique con mucha explicación”, reveló.

El director técnico de River se mostró feliz por la victoria frente a Boca, más luego de una semana en donde venía de perder por goleada 5 a 1 en la Copa Libertadores.

“Llegué a mi casa a la medianoche, estaba el grupo familiar de Córdoba y tardamos un poco ahí. Me gusta escuchar cómo vivieron la previa, en el estadio, la ansiedad... El post partido te vacía de energía así que me dormí rápido. Cuando son familiares tan cercanos lo sufren, más o menos pero lo sufren. Uno como DT tiene un grado de responsabilidad, interiormente lo sufro más, pero al mismo tiempo tengo que transmitir más tranquilidad”, reveló el director técnico.

“Tengo muchas sensaciones encontradas en mi primer Superclásico. Veníamos de una semana difícil. Hasta el abrazo con mi hijo la llevaba bien”, agregó.

“Consumo mucho WhatsApp, no tengo redes sociales. La gente cercana tiene mi número. La última vez que usé redes sociales fue Twitter en 2014 y ahí lo dejé de usar. No me interesa, tuve claro que éste iba a ser mi paso a seguir, tenía muy claro que era mi vocación y no quería ocuparme mucho más tiempo. El tiempo libre lo puedo disfrutar con mi familia. Los resultados ayudan para disfrutar más o menos, pero disfruto todos los días de la semana, yendo al River Camp. No voy a comer afuera tampoco ganando porque convivimos así con mi familia. No soy de salir tanto. Piso Capital Federal poco y nada. Armamos comidas en mi casa”, cerró Martín Demichelis.