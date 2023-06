Con una micro bikini roja , la actriz sobre las blancas arenas brasileñas sosteniendo una bandera roja que indicaba "alto risco" , denotando la peligrosidad de ingresar a las cálidas aguas del mar del Brasil en esa zona en particular.

La feroz respuesta de la China Suárez a una mujer que le criticó sus estrías.jpg El posteo de la China Suárez en microbikini, donde una seguidora opinó sobre sus estrías.

"Gracias por no editar estrías", escribió la usuaria haciendo referencia a la naturalidad de la actriz que se mostró sin filtros. “Pa queee. Las tengo desde los 15 años, jaja ya hasta me encariñé”, fue la feroz respuesta de la China, demostrando que acepta su cuerpo tal cual es y no tiene conflicto en mostrarlo.

Desde que se separó de Rusherking, la China se muestra cada vez más sensual y con menos ropa en sus redes sociales, cosechando elogios de sus seguidores. Unos días antes de las fotos en la playa, Eugenia había subido dos postales de ella en blanco y negro posando tan solo con una tanga negra y los brazos sobre sus pechos para evitar ser censurada por la red social.

La audaz producción de fotos fue publicada apenas unas horas después de que trascendiera que Rusherking había vuelto a seguir a María Becerra, con quien el santiagueño había mantenido una relación antes de ponerse de novio con la China. La actriz también se mostró en una foto junto a Rodo Lamboglia, quien fuera señalado como su nuevo amor. Y realizó un vivo de Instagram con su ex, Nico Cabré, que estaba en Buenos Aires cuidando Rufina, la hija que tienen en común.

Algunos hater opinaron en los posteos que las sensuales fotografías y el acercamiento son una muestra de despecho o revancha de la China. Mientras tanto, ella no se hace eco de esas palabras y sigue mostrándose con la misma libertad que disfruta su vida desde que se convirtió en una actriz famosa.

La feroz respuesta de la China Suárez a una mujer que le criticó sus estrías.jpg Las infartante producción de fotos de la China en Brasil.