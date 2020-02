El modelo California, con techo rígido plegable, fue el primero de Ferrari de calle con un motor delantero V8 y con inyección directa de combustible. Tiene un motor V8 3.8 turbo, con 560 caballos de potencia y acelera de 0 a 100 en 3,6 segundos. Y cuando se lo acelera, cuentan que vuela... De hecho, el Apache no anduvo para nada despacio al retirarse del predio.

Carlos Tévez llega a entrenar en Ferrari

Seguirá pateando los penales

Por otro lado, el entrenador Miguel Angel Russo se refirió a la racha de penales errados, el último fin de semana en Santiago del Estero fallaron Carlos Tevez y Franco Soldano, y aclaró que "son momentos y situaciones", pero que habrá un designado.

"Lo hablamos, pero no es para volvernos locos. Hablamos lo justo con los que tienen la responsabilidad de patear. No cambiamos nada. Seguramente lo patee Carlos, terminaremos de definir con los pateadores. No por errar un penal haremos una historia tan larga. Si quieren hacer encuestas, me parece muy bien. Pero nos manejamos de otra forma", indicó el entrenador xeneize.

En otro tamo de la conferencia, Russo aceptó: "Estamos sin margen de error. Estamos jugando finales de torneo. Si uno no entendiese al jugador, por haber jugado finales... Entiende la mente y estamos sin margen de error. Y cuando estás sin margen de error, estás más cerca de cometerlos. Si decimos ganar por ganar, nos mentimos a nosotros mismos. Hay cosas buenas, tenemos poco tiempo de trabajo, intentamos mejorar y estamos muy bien", explicó sobre cómo cataloga sus primeros meses de su nueva gestión.

