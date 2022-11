La firme opinión de Gustavo López sobre la forma de trabajar de Alejandro Fantino

“Yo no sé si hay una pelea, por supuesto que el tono no es el más amigable. Pero Alejandro , por lo que yo escuché en las redes, dijo que quería hacer un debate periodístico, dijo ‘Yo soy una cosa, ustedes son otra’”, aseguró el periodista deportivo.

“Como que no quiere compartir el tiempo con ellos… mirá el otro día un periodista le hicieron una nota, y le dijeron que conmigo no compartiría espacio, no me parece agresivo. No importa quién lo dijo, no quiero subir al ring a nadie”, agregó el conductor.